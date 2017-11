Junior Eurovision 2017, vince Polina Bogusevich (Russia) con “Wings”, Italia undicesima

Polina Bogusevich con Wings porta il trofoe dello Junior Eurovision Song Contest 2017 in Russia, undici anni dopo la prima e unica vittoria, quella del 20106 con le gemelle Tolmachevy. Ma il concorso eurovisivo per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni non andrà l’anno prossimo a Mosca, ma a Minsk, in Bielorussia, dove è stato già assegnato prima del via di questa edizione. Vittoria russa con 188 punti seconda la Georgia, seconda con “Voice of the heart” di Grigol Kipshidze, che ha collezionato 185 punti. L’Australia è medaglia di bronzo con Isabella Clarke e la sua “Speak up”, 172 punti.

Delusione italiana: solo undicesima Maria Iside Fiore con “Scelgo” nonostante una bella prova: 86 punti. La Russia ha vinto il concorso senza aggiudicarsi nessuna delle due classifiche: per le giurie nazionali ha vinto la Georgia (143), davanti a Russia (122) e Australia (93), con l’Italia decima a 37 (a proposito: alle 21.25 sul sito ufficiale del concorso non c’è ancora l’elenco dei giurati e dato che non sono stati annunciati durante il commento, manca ancora un nome dei cinque italiani: gli altri erano Stefania Zizzari di Sorrisi e tre ex partecipanti: Vincenzo Cantiello, Fiamma Boccia e una delle gemelle Scarpari).

Il televoto invece è stato vinto dai Paesi Bassi (122) davanti a Malta (81) e Australia (79), con l’Italia al nono posto a 49 punti. Promosso largamente il commento di Laura Carusino e Mario Acampa su Rai Gulp, affiatati e preparati. Qui sotto la classifica.