Area Sanremo 2018: ecco gli 8 vincitori, in due andranno all’Ariston

Ultimo atto per Area Sanremo, anzi penultimo. Ultimo perchè ieri la commissione artistica ha proclamato gli 8 vincitori fra i 145 arrivati all’ultimo atto. Penultimo perchè adesso la palla passerà alla commissione artistica, che ascoltando i loro inediti, sceglierà i due che saliranno sul palco dell’Ariston nella sezione giovani insieme ai 6 che usciranno da Sarà DSanremo. Conosceremo tutti e otto i vincitori nella serata finale di quest’ultimo concorso in programma il 15 dicembre su Rai Uno.

La commissione che ha scelto i vincitori era presieduta da Massimo Cotto e composta dal direttore artistico di Area Sanremo Stefano Senardi, dal presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Caridi; dal direttore artistico di Radio Italia, Antonio Vandoni e dallo speaker Maurilio Giordana, ai quali si aggiungeranno in questa finale Franco Zanetti, direttore di Rockol, la più grande testata on line di musica e la cantautrice Amara, autrice di “Che sia benedetta”, seconda al Festival con Fiorella Mannoia l’anno scorso.

Non ce l’hanno fatta nomi importanti come Vicenzo Cantiello, il vincitore dello Junior Eurovision Song Contest 2014 Vincenzo Cantiello, l’interprete romana Lavina Desideri, che ha già all’attivo diversi singoli di buon successo radiofonico; l’emergente Roberta Giallo e la vincitrice del Festival della Canzone Italiana di New York Rita Manelli.

Seconda qualificazione consecutiva per Diego Esposito e per Andrea Maestrelli. Passano il turno due ex The Voice, Giorgia Pino e Manuel Foresta, il cantautore piacentino Daniele Ronda, che arriva alla finale dopo una lunga esperienza come autore e anche come cantautore dialettale; l’ex Amici Leonardo Monteiro, nato come ballerino e divenuto poi cantante; la siciliana Alice Caioli, che viene da Sant’Agata di Militello e Martina Attili.