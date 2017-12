Alla scoperta degli Off Bloom, il nuovo nome elettropop danese

Arrivano dalla Danimarca e si segnalano subito per essere stati scelti fra i dieci vincitori degli EBBA Awards (European Breakers Borders Awards), il premio assegnato da Unione Europea e European Broadcasting Union ai migliori esordienti d’Europa, quelli capaci nel loro primo anno di attività di centrare subito successo internazionale.

E’ quello che è successo agli Off Bloom, trio anglo-danese dalle sonorità elettroniche nella cui produzione si sente linfluenza di gente come Hudson Mohawke, Baauer, Major Lazer e Aluna George. Per loro un Ep d’esordio travolgente, editato da una label statunitense e subito un successo immediato in mezza europa, più radiofonico che di vendite.

“Falcon eye”, che sentite qui sotto, è un pezzo fortissimo, ma altri pezzi meritano un ascolto, ovvero “Love to hate it” che dà anche il nome all’EP e il freschissimo “Shut up and let me walk“. Degli EBBA Awards, invece riparleremo a brevissimo: mancano ancora due vincitori, che saranno designati nei prossimi giorni.