Lo Sportello di Euromusica/ Il folk pop anni 80 dei Mexico 86

Riapre dopo diverso tempo Lo Sportello di Euromusica e ospita i Mexico 86, gruppo folk rock napoletano con gli anni 80 che non sono solo nel nome. “Joker” è il loro ultimo singolo. La band è in questi giorni in rotazione su MTV nella sezione New Generation, come artisti della settimana.

“Joker non è solo rifiutare la guerra, Joker è il contrapporsi alla violenza che i giorni ti servono senza chiedere il conto, Joker è la speranza che tutto un domani possa davvero cambiare, Joker è colore,Joker è vita, Joker siamo noi”, dice la band.

Il brano Joker, incluso della digital-release “Sprovveduta” targata INRI, è liberamente ispirato dal personaggio James T. “Joker” Davis del cult-movie Full Metal Jacket che i questi giorni compie trent’anni dalla sua pubblicazione. Il video, e il testo, sono una sorta di invettiva contro ogni forma di schieramento pro-guerra. Esplicitamente si prende atto che “scegliere di andare in guerra”, per chiunque, sia doloroso e irrimediabilmente un errore di cui pentirsi. Il concetto è declinabile per qualsiasi tipo di soldato che sceglie di stare da una “parte”, che sia di espressione occidentale che orientale.

Il video di Joker è disegnato da Mario Stilla illustratore della prestigiosa casa editrice americana Archaia Entertainment e tra gli autori di “Rubicon”, scritto da un gruppo di autori capitanato da pezzi da novanta del mondo hollywoodiano:Christopher McQuarrie già Premio Oscar per la sceneggiatura del film I Soliti sospetti, e Mark Long, secondo il New York Times, uno dei più grandi autori viventi di graphic novel. La regia del video è curata Riccardo ‘Gradoner’ Carusi. Meritano un ascolto anche “Sprovveduta”. e “Brucia“.