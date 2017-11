X Factor 11, sesto live: escono Rita Bellanza e Andrea Radice

Gli artisti si esibiscono prima su un brano scelto dal loro coach e nella seconda manche, su un pezzo scelto da loro stessi. Nella prima, ad eliminazione secca esce Rita Bellanza, lasciando Levante senza artisti e contenti tutti i detrattori. Nella seconda ballottaggio fra i Ros e Andrea Radice con il portacolori di Mara Maionchi che esce e la coach che perde il primo cantante.

PRIMA MANCHE

Uomini 16-24 anni (coach: Fedez)

Samuel Storm- She’s on my mind (JP Cooper): Cambia lo stile, lui resta uno dei più convincenti. Fermo, sicuro, intonato. Se riuscissimo anche a sentirlo cantare in italiano, ci si potrebbe fare una idea delle potenzialità sul nostro mercato, ma sul fatto che sia forse il più serio candidato alla vittoria ci sono pochi dubbi.

Donne 16-24 anni (coach: Levante)

Rita Bellanza – In questo misero show (Renato Zero): Non sbaglia nulla, anche se non è sembrata intensa come le altre volte. Poi certamente è questione di gusti, soprattutto relativamente alla sua voce. A me personalmente piace. Va a casa, quasi inevitabile, con due eliminazioni

Over 25 (coach: Mara Maionchi)

Lorenzo Licitra- We wants to live forever (Queen): Supera l’esame Freddie Mercury agevolmente, ma le sue qualità vocali sono indiscusse, forse le migliori del lotto. E’ che alla sesta puntata ancora non si è capito a quale futuro musicale possa realmente aspirare. Continuo ad avere dubbi su quello prettamente discografico.

Andrea Radice- Diamante (Zucchero e De Gregori): Non è la sua migliore prova, più che altro perchè non è il suo mondo e si sente. Qualche incertezza nella prima parte.

Enrico Nigiotti – Mi fido di te (Jovanotti): Lo dico, questo arrangiamento minimalista non mi piace, toglie gas alla canzone. Ma si sente che c’è dietro uno con una lunga esperienza sui palchi e alla fine, nonostante tutto, si fa apprezzare.

Gruppi (coach: Manuel Agnelli):

Ros- Killing in the name (Rage against the machine): E’il loro mondo e si sente, perchè dentro ci sguazzano. A me però la voce urlante di lei nel microfono provoca fastidio, quando grida. Sul piano tecnico poco da dire.

Maneskin- Flow (Shawn James):Un pò costretti dentro qualcosa che non appartiene loro, superano l’ostacolo col minimo sindacale. Ma difficilmente li sentiremo su produzioni originali di questo genere.

SECONDA MANCHE

Uomini 16-24 anni (coach: Fedez)

Samuel Storm- Say something (A great big world ft Christina Aguiilera): Voce e chitarra, molto d’atmosfera. L’ideale per i colori caldi della sua voce.

Over 25 (coach: Mara Maionchi)

Lorenzo Licitra- Million reasons (Lady Gaga): Sceglie Lady Gaga per mostrarsi cantante pop. Non lo è ancora, anche se la sua formazione gli consente di districarsi abbastanza agevolmente in tutti i generi, senza eccellere il alcuno, a parte il proprio.

Andrea Radice- Transformer (Gnars Barkley): Dopo una manche difficile ritorna nel suo mondo e vi si adagia. Senza sbavature. Va all’ultimo scontro coi Ros.

Enrico Nigiotti – Vento d’estate (Max Gazzè & Niccolò Fabi): Versione riarrangiata, quasi da “Summer hit”, non la sua prova migliore, ma resta insieme a Samuel Storm quello più centrato, anche nel genere e nello stile.

Gruppi (coach: Manuel Agnelli):

Ros- Future starts now (The Kills): I Ros scelgono un pezzo da Ros e cantano da Ros. Liscio come l’olio, sin troppo facile, ma del resto questa manche si chiama “Your song” non per caso. All’ultimo scontro con Andrea Radice.

Maneskin- Kiss this (The Struts): Cantare e muoversi in quel modo, senza perdere il ritmo nè il fiato non è facile, ma del resto sono giovanissimi

ULTIMO SCONTRO

Ros (L’unica cosa dei Marta sui Tubi)– Andrea Radice (Recovery di James Arthur): Orova superba della cantante dei Ros sul cantato velocissimo. Radice si ‘camillizza’ pensando come tanti che urlare nel microfono faccia bene alla perfomance.