Charts (3/12/2017): comandano Post Malone e Camila Cabello, tiene Ed Sheeran

Ed Sheeran continua ad essere il migliore degli europei ma i protagonisti della settimana sono Camila Cabello, ex Fitfh Harmony col suo singolo “Havana” e il texano Post Malone con “Rockstar”, ormai consolidato sul territorio europeo.

ALBANIA:Singoli: Dje & Sot- Noizy ft Ledri

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Divide- Ed Sheeran

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied)- Peter Maffay & Katie Melua (Germanofono)

Album:Love cruise – K3 (Fiandre) /On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana-Camilla Cabello & Young Thug

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Ako voliš ovu ženu- Željko Bebek & Oliver Dragojević (slavi)/ Dusk till dawn- Zayn ft Sia(internazionali)

Album:Pjesmice za djecu i odrasle- Dubioza Koletktiv (slavi)/The book of souls -Iron Maiden (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: The thrill of it all- Sam Smith

ESTONIA – Singoli: Dusk till dawn- Zayn ft Sia

FINLANDIA- Singoli: Enkelit- Cheek

Album:Raskasta Joulua IV- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album: R.I.P.R.O. 3 – Lacrim

GERMANIA –Singoli:Was du liebe nennst- Bausa

Album: Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert Vol. 4- Interpreti Vari

GRAN BRETAGNA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Who built the moon-Noel Gallagher’s High Flying

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: Pera Ap’ Ta Matia Mou – Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:On the road – Christy Moore

ISLANDA- Singoli: Feel it still- Portugal, The Man

Album: Hefnið okkar- Ulfur Ulfur

ITALIA-Singoli:Perdonami- Salmo

Album:Possibili scenari- Cesare Cremonini

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Friends- Justin Biebe & Bloodpop

MALTA – Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

NORVEGIA- Singoli: All falls down – Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm Animals

Album: Moments- Marcus & Martinus

PAESI BASSI- Singoli:Officieel- Broedereliefde

Album:Gruwelijk eng – 38- Kinderen voor Kinderen

POLONIA- Singoli: Z tobą nie umiem wygrać- Ania Dabrowska

Album: Twenty five – George Micheal

PORTOGALLO- Singoli:Echame la culpa- Luis Fonsi & Demi Lovato

Album:As Canções Da Maria – Especial História De Portugal – Maria Vasconcelos

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Poruba -Jaromir Nohavica

ROMANIA- Singoli: New rules – Dua Lipa

RUSSIA- Singoli: OK -Robin Schulz feat James Blunt

SAN MARINO – Fino all’imbrunire – Negramaro

SERBIA- Singoli: Oci Boje Viskija- Tanja Savic Feat. Corona X Rimski (slavi)/ New rules-Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

SLOVENIA- Singoli: Pri Nas -Okusticni & Jadranka Juras (nazionali)/ Too good to goodbyes – Sam Smith(internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sensualidad- Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin

Album:Prometo- Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: Tvillingen – Darin

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Blueme – Heimweh

UCRAINA- Singoli: OK -Robin Schulz feat James Blunt

UNGHERIA: Singoli: Mindenki táncol /90`/- Majka

Album:Szintirock – Dupla Aréna 2016- Akos