“Viens la nuit”, il grande ritorno degli svizzeri Aliose

Torniamo a parlare degli Aliose, duo franco svizzero del quale facemmo la conoscenza cinque anni, fa quando sfiorarono la partecipazione all’Eurovision Song Contest in quota Confederazione con una canzone delicatissima dal titolo “Sur les pavès”. Oggi li ritroviamo, finalmente, col primo lavoro completo – dopo un Ep del 2016 – dal titolo “Comme on respire”.

Il singolo di lancio, “Viens la nuit” li propone in una inedita versione powerballad, che in parte forse li ‘normalizza’ sul fronte musicale ma che permette loro un ottimo lancio, anche grazie alla presenza della filiale francese di una major.

In questi anni hanno suonato in Francia, in Svizzera, in Canada e in Belgio, incrementando fortemente la popolarità in tutto il panorama francofono. “Pixels” è un altro pezzo interessante, sicuramente più tipico delle loro sonorità, ma merita un ascolto anche “Loin“