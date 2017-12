“Grüner wird’s nichts”, l’ottimo esordio di Julia Engelmann

Julia Engelmann è un fenomeno interessante del pop tedesco. Oggi esce con “Grüner wird’s nichts”, singolo che accompagna l’album d’esordio “Poesiealbum”, partito con un piazzamento in top 10 nella classifica nazionale, ma è molto di più di una cantautrice, seppur il suo sound, fresco e contemporaneo, la inserisce pienamente nel mainstream internazionale.

Nasce infatti come attrice teatrale, poi cinematografica (ha tre album all’attivo) e come poetessa ‘slammer’. Ovvero qui poeti che partecipano a concorsi nei quali la giuria è composta da persone del pubblico estratte a sorte. Non a caso, se vogliamo, l’album d’esordio prende proprio il nome della poesia.

L’esordio nel panorama discografico è come spesso capita ai giovani, frutto di un video virale, nella quale la si vede intepretare un testo che contiene dei chiari riferimenti al brano “One day The Reckoning song” del cantante israeliano Asaf Avidan, eseguendone anche alcuni stralci acappella. Succesivamente ha pubblicato una poesia in musica, voce e chitarra, diventata anche questa virale. Ora debutta ufficialmente nel panorama del cantautorato pop e a giudicare dalla prima produzione, i presupposti per fare bene ci sono tutti.