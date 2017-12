“Telefon”, il ritorno in pista della croata Danijela Martinovic

Torna sulle scene una delle artiste più famose dell’intero panorama balcanico, vale a dire Danijela Martinovic. Popolarissima non solo in Croazia, sua terra d’origine ma in tutto il mondo slavo, dopo qualche anno di assenza dalle scene esce con “Telefon“, una ballata dal sapore schlager, tipicamente balcanica. Un singolo che anticipala pubblicazione de suo nuovo album. L’Europa la conobbe nel 1996, quando con qualche anno di carriera alle spalle, condusse il Croazia al sesto posto dell’Eurovision Song Contest con la splendida klapa “Nostalgija“: lei era ancora la cantante della band Magazin e insieme con lei c’era la soprano Lidija Horvath Dunijko.

Da lì è partita una carriera solista fulminante, che l’ha vista esordire subito con un disco di platino che diventano tre dischi di diamante due anni dopo quando, da sola, rappresenta di nuovo il suo paese all’Eurovision con la celebre “Neka ne mi ne svane”, nella quale un principio di striptease ne mise in evidenza anche l’incredibile avvenenza.

Oggi, ad appena 46 anni è uno dei nomi prominenti del suo paese. Continua a collaborare con alcuni degli artisti che hanno segnato autorialmente la sua carriera (su tutti proprio Tonci Hulic, leader della band dalmata dei Magazin) e passa agevolmente dal pop al sound più tradizionale. Come nel caso di “Neman mjeru“, anche questo uscito da poco.