Charts (10/12/2017): Ed Sheeran comanda da solo, ma anche in duetto

E’ tornato a dominare le classifiche europee Ed Sheeran. Il cantautore britannico conquista diversi primi posti con il singolo “Perfect“, estratto dal suo album “X”: un primato che si prende sia nella versione solista che nel duetto insieme a Beyoncè.

ALBANIA:Singoli: A pe din qish – Fero

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Sing meinen song Das Weihnachtens Konzert – Interpreti Vari

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied)- Peter Maffay & Katie Melua (Germanofono)

Album:Songs Of Experience- U2 (Fiandre) /On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana-Camilla Cabello & Young Thug

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Mijenja se vrijeme – Nina Badric (slavi)/ Dusk till dawn- Zayn ft Sia(internazionali)

Album:Zivot nije siv – Mia Dimsic (slavi)/The book of souls -Iron Maiden (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: For vi modte dig – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

FINLANDIA- Singoli:Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album:Kausi 7 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Mwaka Moon- Kalash ft Damso

Album Gentleman 2.0 – Dadju

GERMANIA –Singoli:Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Jung Brutal Gutaussehend 3- Kollegha 6 Farid Bang

GRAN BRETAGNA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:The thrill of it all- Sam Smith

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: Pera Ap’ Ta Matia Mou – Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album:Songs Of Experience- U2

ISLANDA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: GerviGlingur- JóiPé & Króli

ITALIA-Singoli:Perdonami- Salmo

Album:Possibili scenari- Cesare Cremonini

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

MALTA – Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

NORVEGIA- Singoli: All falls down – Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm Animals

Album: Moments- Marcus & Martinus

PAESI BASSI- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Songs Of Experience- U2

POLONIA- Singoli: Dusk till dawn – Zayn ft Sia

Album:Spirit-Depeche Mode

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares -Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Poruba -Jaromir Nohavica

ROMANIA- Singoli: Ce Mă Fac Cu Tine De Azi? – Smiley & Guess Who

RUSSIA- Singoli: Vremya i steklo- Troll

SAN MARINO – Poetica- Cesare Cremonini

SERBIA- Singoli: Lazov Notorni- Sasa Matic & Ceca (slavi)/ New rules-Dua Lipa (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

SLOVENIA- Singoli: Pri Nas -Okusticni & Jadranka Juras (nazionali)/ Please stay- Bryan Adams (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Sensualidad- Bad Bunny, Prince Royce, J Balvin

Album:Prometo- Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Country winter party – Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Blueme – Heimweh

UCRAINA- Singoli: OK -Robin Schulz feat James Blunt

UNGHERIA: Singoli: Mindenki táncol /90`/- Majka

Album:Szintirock – Dupla Aréna 2016- Akos