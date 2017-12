“Não”: Leonor Andrade cambia rotta e look: ora si chiama Ella Nor

Dall’uscita in semifinale all’Eurovision Song Contest 2015 ad una svolta musicale a 360 gradi. Nuova vita per Leonor Andrade, la giovane interprete portoghese che l’Europa conobbe quando si presentò sul palco di Vienna col brano “Ha um mar que nos separa”. Poca fortuna, un brano di scarsa presa e sembrava destinata a tornare nell’oblio.

Invece la ventitreenn cantante uscita da The Voice Portugal ha avuto la fortuna di trovare la collaborazione di Agir, uno dei più noti cantautori e produttori portoghesi ed una major che le hanno consentito di ripartire daccapo: oggi si fa chiamare Ella Nor e la sua musica è decisamente più indie, con sonorità elettroniche

“Não” è il singolo d’esordio: nuovo stile, nuovo look (è passata al biondo) e una immagine decisamente più aggressiva. Il tutto dopo aver presentato un album l’anno scorso col suo nome originale. Tutto molto bello, tranne la biografia della sua pagina facebook, dove è citata la sua partecipazione al talent show e al Festival da Canção che le regalò il biglietto per Vienna, ma non la sua esperienza eurovisiva.