San Marino, terza edizione de ‘I talenti dei Castelli’: votazioni aperte

Partita la terza edizione de I talenti dei Castelli, il talent show made in San Marino modellato sul format a cui appartiene anche Italia’s Got Talent. Sono già on line le performance dei nove artisti, in rappresentanza dei Castelli della Repubblica, che il pubblico può votare on line. La serata finale dello show, organizzato insieme alla Banca di San Marino, andrà in onda il 24 dicembre alle 20.45 su San Marino RTV dove al voto del pubblico si aggiungerà una giuria.

La novità è che quest’anno i Castelli non hanno effettuato come nei primi due anni una selezione interna, ma gli artisti sono stati selezionati a livello generale e poi abbinati per sorteggio ai Castelli, per venire incontro soprattutto a quelli più piccoli. In palio, per chi vince 2000 euro, mentre 3000 sono per il Castello, assegnato dall’Ente cassa di Faetano. A condurre la serata sarà Irol Mc, vincitore della prima edizione dello show (per San Marino Città, mentre l’anno scorso vinse la ginnasta di Borgo Maggiore Lucia Castiglioni).

Gli artisti in gara. Alcuni nomi noti fra i nove selezionati (cliccando sul nome trovate il video, votabile)

Si pù ancora votare fino alle ore 16.00 del 20 dicembre sarà possibile votare il proprio talento preferito in queste 3 modalità: in filiale: Per i clienti Banca di San Marino: barrando l’artista preferito sulla cartella della Tombola di Natale e lasciando la parte da ritagliare negli appositi contenitori presenti i tutte le filiali Banca di San Marino. Per i non clienti Banca di San Marino: Attenzione! Anche quest’anno non spediremo i coupon a casa. Sarà necessario presentarsi presso una delle filiali a scelta tra Murata, Cailungo o Dogana della Banca di San Marino dalle 16 alle 18 fino al 20 dicembre, mostrare un documento identificativo con il Codice ISS e comunicare il proprio artista preferito durante il ritiro della cartella della Tombola di Natale. (una sola preferenza possibile); Facebook: mostrando un gradimento del video dell’artista sulla pagina Facebook di Banca di San Marino con il seguente punteggio: 3 punti per la visualizzazione del video; 2 punti per la condivisione; 1 punto per la reazione (es. like, love ecc…) (possibili più preferenze)