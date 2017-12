Festival di Sanremo 2018, ecco il cast completo: i nomi dei 20 Big e degli 8 Giovani

Serata sanremese su Rai 1. Federico Russo e Claudia Gerini hanno svelato tutto in una sera il cast del Festival di Sanremo 2018. Gara dei giovani con sei artisti qualificati sui 16, più altri due da Area Sanremo e i 20 big. A scegliere i giovani la giuria composta da Ambra Angiolini, Piero Pelù, Gabriele Salvatores e Francesco Facchinetti, la commissione artistica capitanata dal conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni e composta da Claudio Fasulo (vice direttore di Rai 1), Massimo Giuliano (discografico), Massimo Martelli (autore tv e regista cinematografico), Duccio Forzano (regista tv) e al produttore internazionale Geoff Westley. (la stessa che ha selezionato i big) e il televoto.

GIOVANI

Si partiva dalla lista dei 16 scelta il 10 novembre scorso, artisti divisi nella prima fase i 4 quarterne. Prima quaterna con Lorenzo Baglioni, Nyvinne Peternagel, Santiago e Dave Monaco: passano il turno Lorenzo Baglioni e Nyvinne Peternagel. Secondo giro con Mirkoeilcane, Luchi, la ex X Factor Eva Pevarello e Iosonoaria, figlia di Sabina Ciuffini. Passano il turno Mirkoeilcane ed Eva Pevarello. Terzo giro con Giulia Casieri, Davide Petrella, Josè Nunes, Antonia Laganà. Fra le stecche di Josè Nunes e la ultraballad di Antonia Laganà, passa insieme a Giulia Casieri la cantante calabrese, che elimina Petrella, autore di numerosi pezzi pop italiani. Ultimo giro con Carol Beria, Mudimbi, Ultimo e Aprile & Mangiaracina. Passano Mudimbi e Ultimo. Poi due esclusioni, quelle di Antonia Laganà e clamorosamente, Nyvinne (dissenso dei giurati e del pubblico in sala, vivissimi complimenti al televoto…). A loro da Area Sanremo si aggiugono Alice Caioli e l’ex ballerino di Amici, lo svizzero Leonardo Monteiro.

Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene (Fenix)

Lorenzo Baglioni- Il congiuntivo

Eva Pevarello -Cosa ti salverà (Sony)

Giulia Casieri- Come stai

Mudimbi- Il mago (Nufabric Rrecord)

Ultimo- Il ballo delle incertezze

Alice Caioli- Specchi rossi

Leonardo Monteiro-Bianca

L’ELENCO DEI BIG

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli- Il segreto del tempo (Sony)

Nina Zilli- Senza appartenere (Universal)

The Kolors- Frida (Baraonda)

Diodato e Roy Paci – Adesso (Carosello)

Mario Biondi – Rivederti (Sony)

Luca Barbarossa – Passame er sale (indipendente)

Lo stato sociale- Una vita in vacanza (Garrincha)

Annalisa- Il mondo prima di te (Warner)

Giovanni Caccamo- Eterno (Sugar)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo- Il coraggio di ogni giorno (indipendente distr. Sony)

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico- Imparare ad amarsi (Sony)

Renzo Rubino- Tutto dire (Warner)

Noemi- Non smettere mai di cercarmi (Sony)

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente (Mescal)

Le Vibrazioni- Di sbagliato (Sony)

Ron- Almeno pensami (Universal)

Max Gazzè- La leggenda di Cristalda e Pittomunno (Universal)

Decibel – Lettera dal duca (Sony)

Red Canzian- Ognuno ha il suo racconto (Sony)

Elio e le storie tese – Arrivedorci (Sony)

Debutto per alcuni nomi importanti come Enzo Avitabile, gigante della world music che da trent’anni si esibisce con successo in tutto il mondo e che qui si presenta in coppia con Peppe Servillo, frontman di quella Piccola Orchestra Avion Travel che vinse a sorpresa Sanremo 2000 con “Sentimento”; Mario Biondi, crooner avvezzo ai palchi internazionali e all’inglese e Roy Paci, trombettista ska e pop che è già stato protagonista negli show di Baglioni e che qui è insieme a Diodato, musicista pugliese già terzo nelle Nuove Proposte a Sanremo 2014. Prima volta anche per Lo Stato Sociale, la band elettropop bolognese che ha avuto una grandissima escalation negli ultimi due anni e che fa debuttare a Sanremo l’etichetta indipendente Garrincha e per The Kolors, la band campana che si cimenterà per la prima volta con l’italiano.

Lunga la schiera di vincitori che tornano: Roby Facchinetti e Red Canzian (coi Pooh 1990), Riccardo Fogli (1982), Luca Barbarossa (1993), Giovanni Caccamo (Giovani 2015), Fabrizio Moro (Giovani 2007), Peppe Servillo (con la Piccola Orchestra Avion Travel 2000), Ron (1996 con Tosca). Quest’ultimo pare abbia presentato un testo scritto da Lucio Dalla. Il colpo di coda è stato senz’altro la presenza di Red Canzian, che dunque sfiderà per la prima volta Facchinetti e anche quel Fogli con cui ha appena concluso il tour d’addio della band e poi Elio e le storie tese, che stanno effettuando in queste settimane il tour annunciato come l’addio e invece forse, anche vista la canzone, saluteranno all’Ariston. O forse no.