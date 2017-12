Charts (17/12/2017): Ed Sheeran re, ma Booba è da record: piazza 9 singoli nella top 10 francese

Prosegue il dominio di Ed Sheeran e della sua “Perfect’, che questa settimana conquista altri paesi, compresa l’Italia, ma il protagonista della settimana è il rapper francese Booba che piazza nove singoli su dieci estratti dal suo nuovo lavoro “Trône” nella top 10 del suo paese, battendo anche Ed Sheeran che l’anno scorso ne piazzò 8 su 10 estratti da “X” in quella britannica.

ALBANIA:Singoli: Kesh Keh -Durata Dora

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Jung brutal gutaussehend 3- Kollegah und Farid Bang

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/Ich Wollte Nie Erwachsen Sein (Nessajas Lied)- Peter Maffay & Katie Melua (Germanofono)

Album:Love cruise – K3 (Fiandre) /On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana-Camilla Cabello & Young Thug

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Mijenja se vrijeme – Nina Badric (slavi)/ Dusk till dawn- Zayn ft Sia(internazionali)

Album:Zivot nije siv – Mia Dimsic (slavi)/The book of souls -Iron Maiden (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: For vi modte dig – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli: Perfect – Ed Sheeran

FINLANDIA- Singoli:Solmussa -Pikku G ft Behm

Album:Kausi 7 Toinen Kattaus- Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Petite fille -Booba

Album: On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari

GERMANIA –Singoli:Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Memento – Gegen die Zeit + Live in Berlin- Bohse Onkelz

GRAN BRETAGNA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Divide- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: Pera Ap’ Ta Matia Mou – Yannis Ploutarchos

IRLANDA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album:On the road -Christy Moore

ISLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: KÓPBOI- Herra Hnetusmjör

ITALIA-Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Vasco Modena Park- Vasco Rossi

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

LUSSEMBURGO- Singoli: Friends- Justin Bieber & Bloodpop

MALTA – Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

NORVEGIA- Singoli: All I want for Christmas is you – Mariah Carey

Album: Have yourself a Merry little Christmas- Kurt Nielsen & The Norwegian Radio Orchestra

PAESI BASSI- Singoli:Blif Bij Mij – Ronnie Flex feat. Maan

Album:Jonge jongen naar de top- 3Robi

POLONIA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Nowa Fala – Young Multi

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Songs of experience- U2

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Poruba -Jaromir Nohavica

ROMANIA- Singoli: New rules- Dua Lipa

RUSSIA- Singoli: Taking Me Higher- Platon ft Joolay

SAN MARINO – Oh vita – Jovanotti

SERBIA- Singoli: Lazov Notorni- Sve bi ja ti – Sasa Matic (slavi)/ Havana-Camilla Cabello & Young Thug (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Havana-Camilla Cabello & Young Thug

SLOVENIA- Singoli: Pri Nas -Okusticni & Jadranka Juras (nazionali)/ Please stay- Bryan Adams (internazionali)

SPAGNA- Singoli:EChame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album:Prometo- Pablo Alboran

SVEZIA- Singoli: Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Piano-Benny Andersson

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Jung brutal gutaussehend 3- Kollegah und Farid Bang

UCRAINA- Singoli: Polunychne Nebo- Pianoboy

UNGHERIA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Szintirock – Dupla Aréna 2016- Akos