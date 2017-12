“Ai uitat cine esti”, nuovo singolo per la moldava Nicoleta Nuca

Torniamo a parlare in questa ultima fase dell’anno di un’artista della quale avevamo già parlato, vale a dire Nicoleta Nuca. Giovane talento della musica moldava, esce con “Ai uitat cine esti”, il nuovo singolo, figlia del console generale del suo Paese in Italia ed allieva del CFM di Franco Mussida, da cui sono passati diverse voci che avete sentito a X Factor (la vincitrice dell’edizione 2012 Chiara Galiazzo, Camilla Magli, Alessandro Mahmoud.

Poi anche lei ha tentato la strada dei talent show: nel 2015 ha vinto X Factor in Romania, poi. Per lei anche una partecipazione allo Slavianski Bazar, il festival degli artisti dell’est Europa. Nonostante il suo grande legame con l’Italia, dove è arrivata a 10 anni, ha preferito una strada diversa perchè “In Italia se non sei hai una storia particolare o se non sei un raccomandato non arrivi ai Live di nessun talent”, dice.

E intanto per lei anche una serie di premi vinti sia in patria che in Romania, ma anche uno a Bologna, il terzo posto al “Vociferando Festival” e la vittoria al Festival delle Arti. Meritano un ascolto anche altri brani: “Inima mea“, “Linistea” e “Insula“.