“I’m not her”, alla scoperta della svedese Clara Mae

Il nome di Clara Mae, al secolo Clara Hagman forse dirà poco ai più ma chi segue la musica scandinava l’avrà senz’altro riconosciuta: ha infatti fatto parte per alcuni anni degli Ace of Base, nella seconda fase del gruppo, quando le due sorelle Berggren erano uscite dal progetto.

Per lei un album con il gruppo prima di intraprendere la carriera solista, col nome di Clara Mae, carriera che era partita da bambina, partecipando alla versione per giovanissimi del Melodifestivalen, il Lilla Melodifestivalen.

“I’m not her” segna il suo lancio ufficiale dopo aver partecipato ad alcuni featuring ed alcuni precedenti singoli. Un debutto sicuramente di spessore, con un pezzo che si fa ascoltare e che lascia ben sperare per il futuro.