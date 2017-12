Alla scoperta di Youngr , il figlio d’arte nuovo fenomeno dell’elettropop europeo

Dario Darnell, in arte Youngr è uno dei fenomeni dell’ultimo anno. Non a caso il musicista e produttore britannico è in lizza per portarsi a casa il public choice degli EBBA AWards (European Border Breakers Awars) dei quali è uno dei 10 vincitori. Sonorità anni 80, tantissima elettronica e pezzi da far girare a tutto gas nello stereo. Pezzi tutti fortissimi, come quello che vi proponiamo qui sotto e come “Out of my system” del 2016, che suscitò una grandissima hype al momento della sua uscita.

Da allora è stata una escalation perchè per lui è cominciato un lungo tour in giro per il mondo, supportato da tantissimi ascolti su spotify (36 milioni). E si, se il cognome Darnell vi dice qualcosa, avete indovinato: Youngr infatti è il figlio di August Darnell, meglio conosciuto come Kid Creole di Kid Creole & the Coconuts, gruppo che ebbe un notevole successo anche in Italia negli anni ottanta.

Che è ovviamente fra le sue influenze musicali insieme a Justin Timberlake, Bruno Mars, Calvin Harris, Miike Snow, NERD. Molto più che un esordiente, dunque ma un personaggio in grado di diventare uno degli emergenti migliori degli ultimi anni. Al suo attivo anche canzoni scritte per altri artisti come Cher e Abraham Mateo.