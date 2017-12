Eurovision Song Contest 2018: le scelte già fatte e il punto della situazione

La macchina eurovisiva prosegue in vista dell’edizione 2018 della manifestazione in programma l’8-10 e 12 maggio alla Meo Altice Arena di Lisbona. La EBU ha riammesso in gara la Macedonia, esclusa per debiti, in virtù di un accordo raggiunto per il pagamento dei medesimi e quindi al via ci saranno 43 paesi. Ieri è stata una giornata campale sul fronte delle scelte perchè si è svolta la finale del Festivali I Kenges, il ‘Sanremo d’Albania’, che ha incoronato la prima canzone ufficiale dell’Eurovision 2018 ovvero: Mall di Eugent Bushpepa che quindi rappresenterà il Paese delle Aquile. Il racconto e l’approfondimento su Eurofestival News nel link qui sotto:

Ieri poi è arrivata la scelta definitiva per quanto concerne la lineup che si giocheranno il posto in quota San Marino. RTV e la società 1in360 hanno annunciato i finalisti strada facendo: tre wildcard: una scelta dai fan club eurovisivi è andata alla finlandese Emma Sandstrom, seconda l’anno scorso alla finale del suo paese. Una seconda a colpi di like è andata al siciliano Giovanni Montalbano, fra grandissime polemiche per il calcolo dei cuori. La terza è stata scelta fra gli otto sammarinesi che si sono presentati ed è andata ad Irol MC, il rapper di cui abbiamo parlato qui. Gli altri 8 sono stati selezionati da una giuria e li trovate qui. C’erano nomi importanti, fra cui Massimo Di Cataldo, ma sono state fate scelte di diverso tenore. La’Australia ha richiamato alle armi Jessica Mauboy, che nel 2014 salì sul palco eurovisivo come ‘Interval Act’ e stavolta si cimenterà in prima persona; mentre l’Austria fa una scelta multietnica e si affida a Cesar Sampson, solista dopo essere stato frontman in varie formazioni: canterà “Nobody but you”. Un ritorno per i Paesi Bassi, quello di Waylon, nel 2014 parte dei The Common Linnets, secondi classificati a Malmo.

Ma sarà il nuovo anno che porterà la lunga serie di scelte e di finali. Intanto ecco la situazione finora

Leggi la scheda di Jessica Mauboy

Leggi la scheda di Cesar Sampson

Leggi la scheda di Waylon