“In the name of the father”: Enzo and The Glory Ensemble per il nostro Buon Natale

La nostra proposta natalizia di quest’anno è una vera e propria occasione unica: quella di mettere insieme il grande metal, la musica sinfonica e le preghiere della tradizione cristiana. Vi proponiamo all’ascolto non una canzone ma un intero album ovvero “In the name of the father”, un progetto che vede protagonista come autore, arrangiatore e cointerprete Enzo Donnarumma voce dei Members of God, uno dei maggiori gruppi christian metal italiani.

Si tratta di un progetto che rivisita in chiave particolarissima le preghiere della tradizione cristiana, con la presenza di ospiti internazionali: Enzo and The Glory Ensemble è il nome del progetto nel quale si alternano in voce e non solo Kobi Farhi, degli israeliani Orphaned Land; Gary Wehrkamp e Brian Ashland degli Shadow Gallery; Ralf Scheepers (Primal Fear), Nicholas Leptos (Warlord, Arryan Path) e Marty Friedman (ex-Megadeth) Si tratta di musicisti della scena metal, non solo cristiana e spirituale.

Nei brani troviamo alcune preghiere storiche come il Salmo 133, Salmo 3, Anima Christi; The Lord’s Prayer (il Padre Nostro), Benedictus, una invocazione di protezione come Glory be to the Father (il “Gloria”) e altre tracce interessanti come The Apostles Creed (il “Credo”) , “Hail Holy Queen”, ovvero il Salve Regina, Hail Mary, ovvero l’Ave Maria, “Guardian Angel prayer” (la preghiera all’angelo custode) e la finale Maybe You.

Come sempre, da tutti noi l’augurio di un sereno Natale. Per chi crede, perchè la luce di Cristo che nasce sia guida nel cammino di ogni giorno, contro tutte le difficoltà. Per chi non crede, che sia comunque un Natale buono, una giornata per staccarsi dal caos e dalla fretta.