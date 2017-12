Charts (26/12/2017): Continua il dominio di Ed Sheeran ma si affaccia Eminem

Anche l’ultima classifica del 2017 (anche se poi tecnicamente è la penultima, visto che la prima del 2018 conterrà le rilevazioni dell’ultima settimana dell’anno in corso) incorona Ed Sheeran, che anzi vede rilanciare sia il singolo “Perfect” che l’album “Divide” e che peraltro ha anche un featuring nel singolo di colui che lo incalza ovvero Eminem, che piazza sia il singolo “River” che l’album “Revival“.

ALBANIA:Singoli:Xhamen – Butrint Imeri

Album:All your fault pt 2 – Bebe Rhexha

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Divide- Ed Sheeran

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/What about us – Pink (Germanofono)

Album:Love cruise – K3 (Fiandre) /On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana-Camilla Cabello & Young Thug

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Cimet i caj – Mia (slavi)/ Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè (internazionali)

Album:Zivot nije siv – Mia Dimsic (slavi)/Songs of experience- U2 (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: For vi modte dig – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

FINLANDIA- Singoli:Solmussa -Pikku G ft Behm

Album:Revival-Eminem

FRANCIA- Singoli: Je te promets – Johnny Hallyday

Album: On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari

GERMANIA –Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GRAN BRETAGNA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Revival- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: 10- Nikos Oikonomopoulos

IRLANDA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Vasco Modena Park- Vasco Rossi

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Perfect – Ed Sheeran

NORVEGIA- Singoli: River- Eminem ft Ed Sheeran

Album: Revival- Eminem

PAESI BASSI- Singoli:Blif Bij Mij – Ronnie Flex feat. Maan

Album: Revival- Eminem

POLONIA- Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Zlota Kolekcija – Koledi i pastoralki

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Songs of experience- U2

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Poruba -Jaromir Nohavica

ROMANIA- Singoli: De und vii la ora asta?- Smiley

RUSSIA- Singoli: S neba belyy sneg- Mikhail Bublik

SAN MARINO – Oh vita – Jovanotti

SERBIA- Singoli: Noci nemirne- Rasta (slavi)/ Havana-Camilla Cabello & Young Thug (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

SLOVENIA- Singoli: Pri Nas – Okusticni & Jadranka Juras (nazionali)/ Beautiful Trauma – Pink (internazionali)

SPAGNA- Singoli:EChame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album: + Es + El Concierto- Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: River Eminem ft Ed Sheeran

Album: Piano-Benny Andersson

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Songbook-Stephan Eicher & Martin Suter

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Csumpa- Belga