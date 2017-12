Cantanti battuti, Talenti dei Castelli ai ginnasti Bartitans

Niente da fare per i cinque cantanti in gara. La terza edizione de I talenti dei Castelli, il programma di San Marino Rtv patrocinato dalla Banca di San Marino è stato vinto dai Bartitans, ginnasti e poliartisti specializzati nel calistechnis.

Con loro vince il Castello di Domagnano cui erano stati, come gli altri otto artisti, abbinati per sorteggio. La serata, andata in onda la vigilia di Natale su Rtv ha visto quindi giurati e pubblico votante on line conquistati dal ‘calisthenics’, disciplina che nasce come sport e si trasforma in spettacolo.

Sono Thomas Gasperoni, 20 anni, Luca Rossi, 19enne e Mattia Conti, 23 anni, uniti dalla passione per un’attività che si sta diffondendo nel mondo. Ma il talento non era confinato al solo Castello che ha conquistato il titolo. I nove concorrenti, che hanno gareggiato da soli o in gruppo, hanno spaziato tra le varie dimensioni dell’arte. La musica, con il pop-rock, il canto, i pezzi d’autore; il ballo con le indimenticabili danze della tradizione e vorticosi movimenti liberi nel vuoto.

Nello specifico, i cantanti erano la band The Alibi (Serravalle), Alessandra Busignani (Chiesanuova), Elisa Mazza (Borgo Maggiore), Mafry (Fiorentino), Letizia Careghini (Acquaviva).

I Bartitans portano a casa 2mila euro. Per loro un riconoscimento per l’impegno che un’attività del genere richiede: 4 ore al giorno di allenamento per 5 giorni a settimana.

Per Domagnano un premio da 3mila euro che sarà reinvestito in giochi per ragazzi nei parchi del castello, come ha anticipato il capitano Gabriel Guidi. I ginnasti, invece, puntano a costruire, a San Marino, il primo spazio per calisthenics.