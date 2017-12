“Fortepiano”, l’indie pop dell’ucraina Krishtina Soloviy

Andiamo alla scoperta di una giovane artista ucraina che sta scalando decisamente i gradini del consenso: Krishtyna Soloviy. “Fortepiano” la propone in una veste indie e consente di scoprire questo genere di pop si possa far bene anche nella sua lingua.

Lanciata nel 2013 dalla partecipazione alla versione nazionale di The Voice è diventata popolare per la scelta di rifare in chiave folk antichi brani della tradizione ucraina.

Da lí è nato il primo album di due anni fa. Ora per questa artista formatasi in una prestigiosa scuola nazionale arriva questa ottima esperienza cantautoriale nella scena indie.