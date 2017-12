La nostra top 30 del 2017: chiudiamo l’anno coi migliori brani pop europei

Come ogni anno, chiudiamo in musica con quella che a nostro parere è la top 30 dei brani pop europei. Solo artisti europei (o nel caso della presenza di featuring, come in una delle canzoni che troverete, l’artista capofila è europeo), scelta da noi di Euromusica. Nessun criterio particolare se non appunto brani pop o crossover e il gusto personale, così come personale e assolutamente non basata null’altro che sul gusto è la classifica che abbiamo fatto.

Avvertenza per voi lettori: non c’è nulla di strano nel supporto del video, lo abbiamo caricato su RuTube, la versione russa di Youtube perchè il tubo classico (e nemmeno alcuni suoi rivali…) non ci dava la possibilità di farvi sentire le canzoni, bontà sua. Dunque cliccate pure senza alcun problema…

La playlist intera è ascoltabile a questo link

Per il resto come sempre, vi giunga il nostro più caloroso Buon Anno. Se ne va un 2017 difficile su tanti fronti e per noi che siamo di base in Umbria, lo è stato ancora di più. Che il 2018 sia propizio. Nel frattempo, chiudiamo l’anno in musica, almeno per qualche ora, scacciamo via i pensieri negativi e lo stress.

Top 30 European Songs of 2017 от Euromusica на Rutube.