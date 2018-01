Charts (31/12/2017): l’anno si chiude con il dominio di Ed Sheeran

L’anno si chiude nel segno di colui che con ogni probabilità sarà anche il protagonista delle classifiche di vendita annuali, vale a dire Ed Sheeran. L’ultima rilevazione dell’anno solare, riporta al comando sia il singolo “Perfect” che l’album “Divide”, già lungamente in vetta nei mesi scorsi.

ALBANIA:Singoli:Viti i ri – Kenge Per Femije

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Divide- Ed Sheeran

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/What about us – Pink (Germanofono)

Album:Love cruise – K3 (Fiandre) /On a tous quelque chose de Johnny – Interpreti Vari (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Feel it still. Portugal The Man

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Cimet i caj – Mia (slavi)/ Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè (internazionali)

Album:Zivot nije siv – Mia Dimsic (slavi)/Songs of experience- U2 (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: For vi modte dig – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

FINLANDIA- Singoli:Solmussa -Pikku G ft Behm

Album:Joulu – Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GERMANIA –Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GRAN BRETAGNA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: 10- Nikos Oikonomopoulos

IRLANDA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Vasco Modena Park- Vasco Rossi

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Perfect – Ed Sheeran

NORVEGIA- Singoli: Home for Christmas- Maria Mena

Album: Have yourself a Merry little Christmas- Kurt Nielsen and Norwegian Radio Orchestra

PAESI BASSI- Singoli:Blif Bij Mij – Ronnie Flex feat. Maan

Album: Divide- Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Zlota Kolekcija – Koledi i pastoralki

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares – Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Poruba -Jaromir Nohavica

ROMANIA- Singoli: Shape of you- Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Prosto tak- Miyata

SAN MARINO – Perfect – Ed Sheeran

SERBIA- Singoli: Sve Sto Ne Smemo- Milan Stankovic & Ina Gardijan (slavi)/ Shape of you- Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

SLOVENIA- Singoli: Maska- Bo! (nazionali)/ Anywhere- Rita Ora (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Echame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album: Prometo-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: River Eminem ft Ed Sheeran

Album: Piano-Benny Andersson

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Revival-Eminem

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Arena Koncerti- Takcsapda