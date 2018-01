“Flying kisses”, la Francia scopre il talento di June The Girl

Una proposta nuova ed internazionale dalla Francia. June The Girl è il nuovo talento della musica transalpina e dal prossimo 13 gennaio sarà fra i 18 artisti che tenteranno la scalata al biglietto che conduce sul palco dello Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona. “Flying kisses” è l’ultimo singolo, decisamente tutto da ascoltare che esalta la versatilità linguistica di questa giovane artista, studente in comunicazione e giornalismo e cantautrice.

Cittadina del mondo, ha vissuto a Marsiglia, ma anche in Guyana, per coltivare entrambe le sue passioni e da poco si è proposta sulla scena nazionale con un album che l’ha vista lavorare per la stessa etichetta che produce un altro dei talenti emergenti di Francia, Vianney. Tante le sue cose belle, da “Emotional“, ad “I say love” , fino a”Silence“: passa dal francese all’inglese con disinvoltura mantenendo le stesse sonorità assai attuali e radiofoniche. Non a caso inserisce fra le sue ispirazioni gente come Taylor Swift, Selena Gomez, Miley Cyrus e Hilary Duff. Dopo alcuni tentativi falliti di puntare sui talent show ora ha una grande occasione, perchè comunque vada, si farà conoscere dal grande pubblico.