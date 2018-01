Charts (7/1/2018): il nuovo anno si apre con il dominio assoluto di Ed Sheeran

Non c’è storia, almeno per adesso. Ed Sheeran, che aveva chiuso l’anno come protagonista delle classifiche europee, apre quello nuovo allo stesso modo. Non solo la canzone “Perfect”, presente sia nella versione solista che in duetto con Beyoncè, ma anche di nuovo l’album “Divide”, che ritorna in vetta alle charts continentali.

ALBANIA:Singoli:Shtrejt-Gjiko Ft. Ledri Vula & Lumi B

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Divide- Ed Sheeran

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/Take on me – A -Ha Germanofono)

Album:Love cruise – K3 (Fiandre) /Les 50 plus belles chansons – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Feel it still. Portugal The Man

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Cimet i caj – Mia (slavi)/ Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè (internazionali)

Album:Zivot nije siv – Mia Dimsic (slavi)/Songs of experience- U2 (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: For vi modte dig – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

FINLANDIA- Singoli:Solmussa -Pikku G ft Behm

Album:Joulu – Interpreti Vari

FRANCIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GERMANIA –Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GRAN BRETAGNA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: 10- Nikos Oikonomopoulos

IRLANDA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Vasco Modena Park- Vasco Rossi

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Perfect – Ed Sheeran

NORVEGIA- Singoli: River – Eminem ft Ed Sheeran

Album: Revival- Eminem

PAESI BASSI- Singoli:Blif Bij Mij – Ronnie Flex feat. Maan

Album: Divide- Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Christmas- Micheal Bublè

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares – Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: All I want for Christmas is you- Mariah Carey

Album:Poruba -Jaromir Nohavica

ROMANIA- Singoli: Shape of you- Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Novogodniy tort- Taisiya Povaliy

SAN MARINO – Perfect – Ed Sheeran

SERBIA- Singoli: Sve bi ja ti – Sasa Matic (slavi)/ Shape of you- Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Vmeste snov- Ego

SLOVENIA- Singoli: Proklete Vijolice – MI2 (nazionali)/ Human – Rag ‘n Bone Man (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Echame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album: Prometo-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Divide – Ed Sheeran

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Divide – Ed Sheeran

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Álomutazó- Musical