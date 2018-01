Alla scoperta dell’elettropop made in France di Sarah Caillibot

Segnatevi questo nome: Sarah Caillibot. La vedremo a breve su France 2, nel corso delle serate che incoronereanno il rappresentante francese per l’Eurovision Song Contest 2018, ma questa ragazza merita il nostro endorsement, a prescindere, perchè fa delle ottime cose. Rilanciata da The Voice 2013, aveva in realtà una carriera già di buon livello e questo singolo che trovate qui sotto, “Est ce qu’on parle de bonheur?” è contenuto nel suo secondo album uscito nel 2015

Ma ancora più bello è “Poupée je t’emmene”, sempre dello stesso lavoro. Prima ancora si era fatta conoscere con un duetto importante, con il cantautore irlandese Joe Cleere e prima ancora con una cover interessante di “Le vent nous nous portera” dei Noir Désir.

Per lei anche una precedente esperienza con la “Voix du sud”, una associazione fondata dal celebre chansonnier francese Francis Cabrel, che difatto è stato il suo primo mentore, dandole la possibilità di partecipare ad alcuni concorsi poi vinti, che le regalarono la possibilità di giungere al primo lavoro discografico. Il so elettropop di stampo ’80 ed estremamente radiofonico ha tutte le potenzialità per sfondare.