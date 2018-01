Olivia “OT” Trappeniers, ballads e talento made in Belgio

Si chiama Olivia Trappeniers, ma si in arte è solo OT, ha 21 anni e viene dal Belgio. Due talent show alle spalle tutti nel 2017, l’edizione fiamminga di The Voice, dove è arrivata sino ai live e soprattutto la vittoria alla versione fiamminga di “Rising star”, che l’ha definitivamente consacrata.

“There for you” è il suo primo singolo, subito suonatissimo dalle radio belghe e fiamminghe in generale, per un giovanissimo talento che alterna la musica all’università ma che sembra decisamente in grado di scalare rapidamente i gradini del successo.

Per lei, che si è fatta conoscere all’interno dello show con una cover di Justin Bieber, “Friends”, sono arrivate già collaborazioni importanti, come quella col dj Regi in “You have my heart”, dove si cimenta in un genere assai diverso dal suo. Merita un ascolto anche l’altra sua ballad, “Half the world away“.