Download e airplay: comandano Ed Sheeran e Camila Cabello

Riprendiamo con la prima settimana dell’anno la classifica europea dei singoli più suonati e venduti nel vecchio continente. Ed Sheeran prosegue anche nel 2018 la scia di successi, issandosi al vertice anche sul fronte delle produzioni continentali, lasciando solo l’airplay assoluto alla ex Fith Harmony Camila Cabello.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Havana- Camila Cabello ft. Young Thug

2. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

3. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

4. Feel it sill – Portugal The Man

5. Whaterver it takes- Imagine Dragons

6. Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

7. What lovers do- Maroon 5 ft Zsa

8. Beautiful Trauma – Pink

9. Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

10.How long – Charlie Puth

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

2. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

3. Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

4. Rooftop – Nico Santos (GER)

5. Stragzing – Kygo ft Justin Jesso (NOR)

6. Anywhere – Rita Ora (GBR)

7. More than you know – Axwell & Ingrosso (SWE)

8. Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

9. Shape of you – Ed Sheeran (GBR)

10. New Rules – Dua Lipa (GBR)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

2. Havana- Camila Cabello ft. Young Thug

3. Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

4. River- Eminem ft Ed Sheeran

5. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

6. Shape of you – Ed Sheeran (GBR)

7. Echame la culpa – Luis Fonsi & Demi Lovato

8. Wolves – Selena Gomez & Marshmello

9. New Rules – Dua Lipa (GBR)

10.Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

2. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

3. Shape of you – Ed Sheeran (GBR)

4. New Rules – Dua Lipa (GBR)

5. Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

6. Anywhere – Rita Ora (GBR)

7. Too good at goodbyes – Sam Smith (GBR)

8. Was du liebe nennst- Bausa (GER)

9. More than you know – Axwell & Ingrosso (SWE)

10.Rooftop – Nico Santos (GER)