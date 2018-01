“Rooftop”, il brillante singolo di esordio dell’ispano-tedesco Nico Santos

Sta rapidamente scalando le classifiche del suo paese, la Germania e quelle continentali ed allora è il caso di fermarsi un attimo a parlare di Nico Santos. Nato in Spagna da genitori tedeschi, è l’autore di alcune recentissime hit tedesche fra cui quelle di gente come Bushido e Mark Forster ma come interprete si presenta adesso in proprio con un singolo “Rooftop” che è stato subito accolto con entusiasmo.

Vocalist dotato di una timbrica particolarissima, ha già in carniere in realtà un disco d’oro in patria e di platino addirittura in Australia (300000 copie compleessive), preso l’anno scorso quando ha messo la sua voce su “Home“, del connazionale dj Topic, uscita nel 2016 e di recente ha partecipato al brano “More than a friend” di Robin Schultz, oltrechè a diversi altri successi. Contemporaneamente, è partita per lui una carriera parallela come attore – ha preso parte a cinque episodi di una serie televisiva – e di modello per una linea di abbigliamento, che lo ha visto protagonista in alcuni spot.