“Remember”, il nuovo singolo della slovacca Emma Drobna

Di Emma Drobna avevamo parlato in occasione del suo debutto discografico, qualche tempo fa. Ora è il caso di tornare a parlare di questa cantante slovacca perchè continua a sfornare un brano più bello dell’altro. L’ultimo singolo, “Remember“, è una perla. Una ballata dal sound molto internazionale, dove si sente tantissimo l’influenza del fatto che si è formata mettendo insieme esperienze in giro per l’Europa.

Il secondo album, “You should know”, dal quale questo singolo è estratto, è quello che la sta definitivamente consacrando come una delle artiste migliori del panorama danubiano. Ed è un peccato in questo senso che il suo paese non abbia nemmeno la vetrina eurovisiva, perchè la ragazza ha tutte le potenzialità per farsi conoscere anche nel resto d’Europa.