“My blues”, il nuovo singolo dell’islandese Greta Salòme

Torna un’artista che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un bello spazio nel panorama europeo, ovvero Greta Salòme. L’interprete e violinista islandese, due volte rappresentante eurovisiva del suo paese, dopo un anno di assenza esce con “My blues”, nel cui video compare The Mountain, all’anagrafe Hafþór Júlíus “Thor” Björnsson. Si tratta dell’uomo più forte del mondo, ex cestista e di recente protagonista nella serie ‘Game of thrones”.

Per Greta Salòme è un rientro in bello stile, con una power ballad di livello che in patria ha già riscosso un buon successo, raggiungendo il quarto posto delle charts. Attualmente è in lavorazione il secondo album, dopo quello che uscì nel 2012, in occasione della sua prima partecipazione, quando chiuse al ventunesimo posto in coppia con Jonsi. Nel 2016 invece, non riuscì a centrare la finale nell’apparizione solista.