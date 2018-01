C’è un solo padrone per le charts europee: Ed Sheeran

Landslide assoluta o quasi per Ed Sheeran: il cantautore inglese è di nuovo in testa a gran parte delle classifiche continentali, con le due versioni del suo nuovo singolo “Perfect”, quella solista e quella con Beyoncè e con la versione deluxe dell’album “Divide”. Ecco come sempre, di seguito, tutte le numero uno del vecchio Continente

ALBANIA:Singoli:Celsi i Zemres – Xhensila

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Die grössten Partyhits Volume IX- Die Grubertaler

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/ Perfect- Ed Sheeran (Germanofono)

Album:Divide- Ed Sheeran (Fiandre) /Les 50 plus belles chansons – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Cimet i caj – Mia (slavi)/ Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè (internazionali)

Album: Dragocjeno Raskošno Blistavo-. Kojoti (slavi)/Dark side of the moon- Pink Floyd (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: For vi modte dig – Rasmus Seebach

ESTONIA – Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

FINLANDIA- Singoli:Popkorni-JVG

Album:Popkorni-JVG

FRANCIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: Trone- Booba

GERMANIA –Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

GRAN BRETAGNA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

GRECIA- Singoli: Gia kapoio logo- Nikos Oikonomopoulos

Album: 10- Nikos Oikonomopoulos

IRLANDA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Divide- Ed Sheeran

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: Perfect – Ed Sheeran

NORVEGIA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Divide- Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Bravo Hits Zima 2018 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares – Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Divide- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Dirty Sexy Money- David Guetta &Afrojack ft Charli XCX & French Montana

SAN MARINO – Perfect – Ed Sheeran

SERBIA- Singoli: Sve bi ja ti – Sasa Matic (slavi)/ Shape of you- Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

SLOVENIA- Singoli: Proklete Vijolice – MI2 (nazionali)/Anywhere – Rita Ora (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Echame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album: Prometo-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Divide – Ed Sheeran

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Divide – Ed Sheeran

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Arena Koncert- Tankcsapda