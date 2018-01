Brit Award 2018, è grande sfida fra Ed Sheeran, Rita Ora, Dua Lipa e Little Mix: tutte le nominations

L’edizione 2017 dei Brit Awards andrà in scena in 21 febbraio prossimo alla London’s O2 Arena e sarà trasmessa su ITV. Intanto però sono uscite le nominations, sempre interessanti e mai banali in un panorama vastissimo come quello british. I big ci sono tutti ma c’è anche qualche nome che ancora non ha varcato i confini della penisola. Su tutti l’esordiente Loyle Carner, attore e artista hip hop il cui album di debutto Yesterday’s gone ha avuto grandi consensi di critica: candidato a Best Male artist e Best Breakthrough artist. Poi c’è il folk di Laura Marling, candidata a Best Female Artist e anche al Grammy e Kate Tempest, poetessa rap in grande ascesa. Fra le band ci sono gli Wolf Alice e i The XX , che hanno anche raggiunto la vetta della classifica. Fra gli esordienti occhio al rapper anglogambiano J Hus, che ha diverse nominations

BRITISH MALE SOLO ARTIST

Ed Sheeran

Liam Gallagher

Loyle Carner

Rag’n’Bone Man

Stormzy

BRITISH FEMALE SOLO ARTIST

Dua Lipa

Jessie Ware

Kate Tempest

Laura Marling

Paloma Faith

BRITISH GROUP

Gorillaz

London Grammar

Royal Blood

Wolf Alice

The xx

BRITISH BREAKTHROUGH ACT

Dave

Dua Lipa

J Hus

Loyle Carner

Sampha Young

PREMIO DELLA CRITICA- Già assegnato a Jorya Smith, che ha battuto Mabel e Stefflon Don

BRITs GLOBAL SUCCESS AWARD – Sarà assegnato sulla base dei successi di vendita.

BRITISH PRODUCER OF THE YEAR- Già assegnato a Steve Mac che quest’anno ha prodotto fra gli altri Zara Larsson, Robisn Schulz gli Steps, Rita Ora e i Clean Bandit

BRITISH SINGLE

Calvin Harris Ft Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean – Feels

Clean Bandit Ft Zara Larsson –

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran- Shape Of You

J Hus -Did You See

Jax Jones Ft Raye – You Don’t Know Me

Jonas Blue Ft William Singe – Mama

Liam Payne Ft Quavo – Strip That Down

Little Mix – Touch

Rag’n’Bone Man – Human Best

ALBUM OF THE YEAR

Dua Lipa – Dua Lipa

Ed Sheeran- ÷

J Hus- Common Sense

Rag’n’Bone Man – Human

Stormzy- Gang Signs & Prayer

BRITISH ARTIST VIDEO OF THE YEAR -Sarà assegnata il 28 febbraio sulla base delle visite su Youtube e Vevo.

Anne-Marie – Ciao Adios

Calvin Harris Ft Pharrell Williams/Katy Perry/Big Sean- Feels

Clean Bandit Ft Zara Larsson-Symphony

Dua Lipa – New Rules

Ed Sheeran- Shape Of You

Harry Styles- Sign Of The Times

Jonas Blue Ft William Singe- Mama

Liam Payne Ft Quavo – Strip That Down

Little Mix – Touch

ZAYN and Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker Soundtrack)

INTERNATIONAL MALE SOLO ARTIST

Beck

Childish Gambino

DJ Khaled

Drake

Kendrick Lamar

INTERNATIONAL FEMALE SOLO ARTIST

Alicia Keys

Björk One

Lorde

P!nk

Taylor Swift

INTERNATIONAL GROUP

Arcade Fire

Foo Fighters

Haim

The Killers

LCD Soundsystem