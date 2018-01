Victoires de la musique 2018: ecco tutte le nominations degli Oscar musicali francesi

Tutto pronto per l’edizione 2018 delle Victoires de la musique, gli Oscar musicali francesi ufficiali, quelli organizzati dall’associazione fonografica nazionale. Un premio che fa sempre discutere perchè vede spesso e volentieri mancare alcuni oggettivi protagonisti della musica nazionale. Quest’anno tocca agli Indochine, la storica band poprock francese tornata in auge con un album di enorme successo, “13” e ai due rapper di maggior successo quest’anno vale a dire Niska – tuttora ai vertici della classifica e che ritroveremo ai vertici degli album più venduti – e Damso. In compenso, compaiono alcuni artisti dei quali abbiamo parlato qui come gli svizzeri Aliose e l’emergente Louane e i vincitori degli EBBA Awards per la Francia, vale a dire The Blaze. Ecco nel dettaglio le nominations scelte da 600 professionisti della musica, il premio sarà assegnato il 9 febbraio alla Seine Musicale.

Artiste masculin

Bernard Lavilliers

Orelsan

Soprano

Artiste féminine

Charlotte Gainsbourg

Louane

Catherine Ringer

Révélation scène

Eddy De Pretto

Gaël Faye

Fishbach

Album révélation

Aliose – “Comme on respire”

Juliette Armanet – “Petite amie”

Petit biscuit – “Présence”

Album de chansons

Brigitte – “Nues”

Albin de la Simone – “L’un de nous”

MC Solaar – “Géopoétique”

Album rock

BB Brunes – “Puzzle”

Lady Sir – “Accidentally Yours”

Shaka Ponk – “The Evol”

Album musiques urbaines

BigFlo & Oli – “La vraie vie”

Lomepal – “Flip”

Orelsan – “La fête est finie”

Albums musiques du monde

Amadou et Mariam – “La confusion”

M – Toumani et Sidiki Diabaté – “Lamomali”

Oumou Sangare – “Mogoya”

Album électro

ALB – “Deux”

Dominique Dalcan – “Tempérance”

Fakear – “Karmaprena”

Concert

Camille

Gérard Depardieu – Gérard Depardieu chante Barbara

Julien Doré – “& Tour”

Création audiovisuelle

Orelsan – “Basique” (Greg & Lio)

Gauvain Sers – “Pourvu” (Jean-Pierre Jeunet)

The Blaze – “Territory” (Jonathan et Guillaume Alric)

Chanson originale

“Dommage” de BigFlo & Oli

“Ton mec” de Kyo

“Si t’étais là” de Louane

“Roule” de Soprano