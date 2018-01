European Border Breakers Awards 2018: il bulgaro Kristian Kostov vince il Public Choice

La forza della rete ha premiato Kristian Kostov. Il giovanissimo interprete bulgaro, secondo all’ultimo Eurovision Song Contest si porta a casa il Public Choice degli EBBA (European Border Breakers Awards), il premio che ogni anno la EBU (European Broadcasting Union), l’ente che riunisce radio e tv pubbliche del Vecchio Continente e Creative Europe della Unione Europea, insieme ad una serie di parner pubblici e non assegnano ai dieci artisti che nell’anno del loro esordio sono riusciti già ad ottenere un successo internazionale.

Fra i 10 vincitori, il pubblico ne sceglie uno assoluto: la premiazione è avvenuta ieri sera nel corso dello show che a Groningen ha aperto l’Eurosonic, lo show case festival più grande d’Europa. Kostov è il primo bulgaro insignito del premio e ovviamente anche a vincere quello assoluto, secondo artista dell’est dopo i lettoni Carnival Youth, vincitori nel 2016.

Leggi i 10 vincitori degli EBBA Awards 2018

Per Kostov e per l’Eurovision Song Contest 2017 un trionfo assoluto: c’erano anche il vincitore Salvador Sobral e la quarta classificata Blanche fra i 10 vincitori, ma il premio assoluto mancava dal 2015 quando vinsero The Common Linnets.