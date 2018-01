Via all’Eurosonic Norderslaag 2018, 9 italiani fra le migliori novità europee

E’ partita ieri sera a Groningen l’edizione 2018 dello Eurosoninc Norderslaag, il più grande showcase festival d’Europa. Quattro giorni di musica, fino a domenica, dedicati alle produzioni emergenti nel panorama europeo. Tre rassegne insieme, una interamente alle produzioni olandesi (il Noorderslag, con molta musica alternativa), uno dedicato alle novità di tutta Europa (Eurosonic) e una al pop made in Groningen e tante cose nuove da scoprire.

Il tutto sotto l’egida dall’EBU e della Commissione Europea. L’Eurosonic Noorderslag dal 1996 è un assoluto punto di riferimento per scoprire tutto quello che c’è di nuovo e di bello nella musica. Un evento prodotto in collaborazione con alcune radio europee, che si sono fatte promotrici degli artisti.

Nove produzioni italiane, tutte emergenti, nessuna di queste segnalate da radio italiane, pure questo è un segnale di quanto la nostra musica sia lontana anni luce da quanto si ascolta in Europa. Si esibiranno lo one man bluesband Black Snake Moan; il dj e producer italo-canadese Bruno Belissimo; il cantautore Giorgio Poi; la cantautrice Elettropop Han;la band alternative rock degli Husky Loops, sempre per la scena elettronica Lorenzo Senni; il compositore neoclassico crossover Luca D’Alberto, l’indiepop dei Malihini e il folkpop dei Weird Bloom.

C’è poi un altro italiano di nascita ma cresciuto musicalmente e non solo in Germania: si tratta del batterista Andrea Belfi, alfiere della sperimentazione musicale. Vincenzo Lo Buglio è poi la voce della folkband ungherese Terra Profonda.

Il resto è tanto di bello. Ci sono 6 dei 10 artisti premiati con un EBBA Award – il cui show conclusivo ha aperto la rassegna – la finlandese Alma (ne parlammo qui), la tedesca Alice Merton (ne parlammo qui), appena arrivata anche nelle radio italiane, i danesi Off Bloom (qui il post), la norvegese Sigrid (di cui avevamo parlato qui, fresca vincitrice del BBC Sound of 2018), la svedese Skott e il britannico Youngr (qui il nostro post).

A questo proposito, va detto che ieri sera il premio Public Choice, assegnato dal pubblico della rete fra i 10 vincitori, è andato al bulgaro Kristian Kostov.

Fra i nomi sul palco, alcuni più noti come il belgi Emma Bale e Loic Nottet, quest’ultimo diventato famosissimo dopo il quarto posto ad Eurovision 2016, la norvegese Amanda Delara, gli islandesi Ulfur Ulfur, duo hip hip attualmente primo in classifica in patria, le svedesi Miriam Bryant e Janice (anche di lei avevamo parlato), gli olandesi Boef e Maan, le britanniche Jade Bird e Nilufer Yahya, anche loro nella longlist del BBC Sound of 2018.

La lista completa dei partecipanti è a questo link. Dello show non esiste un live su youtube ma sulla pagina ufficiale facebook ci sono costanti aggiornamenti e spezzoni. Sul sito ufficiale ci sono anche alcuni dei brani più rappresentativi degli artisti invitati.