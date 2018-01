“Love me the way I am”, l’esordio della giovanissima rumena Katarina Dyer

Arriva dalla Romania ma il suo sound musicale è chiaramente ispirato alle produzioni statunitensi e in generale del pop contemporaneo occidentale. Niente di particolarmente nuovo, ma sicuramente dietro a questo progetto c’è molto di interessante. Anche perchè Katarina Dyer, padre statunitense e mamma rumena, è nata nel maggio 1999 e quindi ha dalla sua la verve dell’età che accompagna un pezzo d’esordio decisamente interessante quale è questa “Love me the way I am” che esce per la Roton, una delle maggiori etichette musicali rumene. See vi piacciono le cose spensierate, dove il ritmo e l’allegria sono l’unico fine, questo è il pezzo che fa per voi.

Un brano che funzionerà sicuramente anche nelle radio. Quanto alla giovanissima interprete che sta già ricevendo molti endorsemente, è una studentessa di canto jazz e musica al collegio nazionale George Enescu di Bucarest, che però già da diverso tempo canta e collabora con diversi artisti del panorama pop rumeno. Un nome sicuramente da tenere d’occhi.