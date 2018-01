Ana Bacalhau, voce dei Deolinda, debutta con un progetto solista

La voce dei Deolinda si mette in proprio ed esce con un album solista interessantissimo. “Leve como uma pena” accompagna l’esordio solista di Ana Bacalhau e ne conferma le grandi doti intepretative: una voce classica e calda al servizio di sonorità tipicamente lusitane che si fondono con il pop. E qualche mese fa era uscito anche un altro singolo, “Ciume“. Un progetto sicuramente ambizioso per lei che insieme alla band – che non ha lasciato – ha fatto incetta di successi in patria.

Per lei fra l’altro nelle prossime settimane ci sarà anche una interessante esperienza da giurata: è infatti nel panel di professionisti della musica chiamati da RTP, la televisione nazionale portoghese, a scegliere il brano che rappresenterà il Portogallo al prossimo Eurovision Song Contest, che ospiteranno alla Meo Altice Arena di Lisbona, dopo l’incredibile vittoria dell’anno scorso di Salvador Sobral.