Charts: Ed Sheeran sfida sé stesso (con Eminem). Camila Cabello regina degli album

Ed Sheeran si fa uno in tre: è in testa alle classifiche da solo con “Perfect”, nella versione in duetto con Beyoncè e anche come featuring di “River”, il nuovo singolo del rapper americano Eminem. Fra gli album, mentre tiene ancora la versione deluxe di “Divide”, si affaccia direttamente in testa il primo lavoro solista della ex Fifth Harmony Camila Cabello.

ALBANIA:Singoli:Celsi i Zemres – Xhensila

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Concerto di Capodanno – Wiener Philarmoniker Orcherstra diretta da Riccardo Muti

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/ Perfect- Ed Sheeran (Germanofono)

Album:Divide- Ed Sheeran (Fiandre) /Les 50 plus belles chansons – Johnny Hallyday (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

CIPRO – Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

CROAZIA- Singoli: Ako te pitaju – Petar Grasu (slavi)/ Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè (internazionali)

Album: Zivot nije siv – Mia Dimsic (slavi)/Divide- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Langsom – Gilli

Album: Divide- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

FINLANDIA- Singoli:Popkorni-JVG

Album:Popkorni-JVG

FRANCIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

Album: Trone- Booba

GERMANIA –Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Wir werden immer mehr- KLUBBB3

GRAN BRETAGNA- Singoli:River – Eminem ft Ed Sheeran

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

GRECIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: 10- Nikos Oikonomopoulos

IRLANDA- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Tales from the backseat – Academic

ISLANDA- Singoli: Gluggin- Hjalmar

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:No comment- Nitro

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LUSSEMBURGO- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

MALTA – Singoli: River – Eminem ft Ed Sheeran

NORVEGIA- Singoli:Jeg bruker ike condom – MARS, Karpe Diem, Unge Ferrari & Arif

Album: Camila- Camila Cabello

PAESI BASSI- Singoli:Ja- Bizzey feat. Kraantje Pappie, Chivv & Yung Felix

Album: Camila- Camila Cabello

POLONIA- Singoli:Wolves – Selena Gomez & Marshmello

Album:Bravo Hits Zima 2018 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares – Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Divide- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Dirty Sexy Money- David Guetta &Afrojack ft Charli XCX & French Montana

SAN MARINO – Oh vita – Jovanotti

SERBIA- Singoli: Sve bi ja ti – Sasa Matic (slavi)/ Havana- Camila Cabello ft Young Thug (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

SLOVENIA- Singoli: Nepa si – Nina Puslar (nazionali)/Perfect- Ed Sheeran (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Echame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album: Prometo-Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Camila- Camila Cabello

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Divide – Ed Sheeran

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album:Arena Koncert- Tankcsapda