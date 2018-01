Verso l’Eurovision Song Contest 2018: le ultime scelte e la situazione attuale

Prosegue la stagione delle selezioni e delle scelte in vista dell’Eurovision Song Contest 2018. Belle novità per il pubblico italiano in giro per le selezioni, ma intanto va menzionata l’ultima ufficializzazione, quella degli Iriao per la Georgia: la band etnojazz porterà un sound particolarissimo ad Eurovision e GBP, la tv nazionale li ha ufficializzati l’ultimo dell’anno. Partita la fase finale della prima storica selezione sammarinese: c’è Irol, il rapper sammarinese doc del quale avevamo parlato su queste colonne, c’è l’italiano Giovanni Montalbano, mentre non ce l’ha fatta Massimo Di Cataldo. Tutti i dettagli in questo post del nostro blog partner Eurofestival News.

Nomi che ritornano: Whigfield, icona degli anni 90, del cui rientro sulle scene avevamo parlato anche noi (anche qui) si presenta in gara al Dansk Melodi Grand Prix, la selezione del suo paese con un brano scritto fra gli altri da Domenico Canu dei Planet Funk. I Jalisse saranno invece protagonisti nella giuria che sceglierà chi rappresenterà la Repubblica Ceca. Coppia italiana in gara in Romania: Erminio Sinni, che prese parte a Sanremo 1993 fra le nuove proposte e Tiziana Camelin, con un brano scritto da Mauro Goldsand, autore molto popolare soprattutto negli anni 80 e 90. Sabato si conoscerà anche il rappresentante francese, dopo la conclusione della selezione Déstination Eurovision. Questa attualmente la situazione.

