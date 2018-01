Download e airplay: comandano Ed Sheeran e Camila Cabello ma ecco il nuovo di Felix Jaehn

Ed Sheeran è ancora senza rivali, lasciando solo a Camila Cabello il primato sul fronte dell’airplay, ma la classifica propone alcune novità interessanti. Anzitutto la scomparsa di Dolores O’Riordan ha riportato in classifica la hit dei Cranberries “Zombie” e poi arriva “Like a riddle” la nuova collaborazione fra Felix Jaehn, gli svedesi Hearts and Colors e il cantante francese Adam Trigger.

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. Havana- Camila Cabello ft. Young Thug

2. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

3. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

4. Feel it sill – Portugal The Man

5. Whaterver it takes- Imagine Dragons

6. What about us – Pink

7. Beautiful Trauma – Pink

8. Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

9. How long – Charlie Puth

10.Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

2. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

3. Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

4. Anywhere – Rita Ora (GBR)

5. Shape of you – Ed Sheeran (GBR)

6. Rooftop – Nico Santos (GER)

7. Stargzing – Kygo ft Justin Jesso (NOR)

8. More than you know – Axwell & Ingrosso (SWE)

9. New Rules – Dua Lipa (GBR)

10.Like a riddle- Felix Jaehn feat. Hearts & Colors and Adam Trigger (GER/SWE/FRA)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

2. Havana- Camila Cabello ft. Young Thug

3. Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

4. River- Eminem ft Ed Sheeran

5. Echame la culpa – Luis Fonsi & Demi Lovato

6. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

7. Feel it still- Portugal, The Man

8. Anywhere – Rita Ora (GBR)

9. Wolves – Selena Gomez & Marshmello

10. Him & i – G.Eazy & Halsey

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. Perfect – Ed Sheeran (GBR)

2. Dusk till dawn – Zayn ft Sia (GBR)

3. Anywhere – Rita Ora (GBR)

4. Katchi – Ofenbach ft Nick Waterhouse (FRA)

5. For you – Liam Payne & Rita Ora (GBR)

6. New Rules – Dua Lipa (GBR)

7. Shape of you – Ed Sheeran (GBR)

8. Breathe – Jax Jones ft Ina Wroldsen (GBR/NOR)

9. Zombie – Cranberries (IRL)

10.Naked- James Arther 8GBR)