Alla scoperta degli irlandesi Little Hours, indie pop di qualità

Sono una delle band indie più interessanti del panorama europeo. I Little Hours, , sono di recente usciti con un nuovo EP, “Too much patience”, accompagnato da questo interessante singolo, “Later on”. In pochissimi anni hanno saputo guadagnarsi importanti consensi di critica, soprattutto grazie alle loro esibizioni live

Di recente, hanno avuto un cambiamento di formazione, con la fuoriuscita di uno dei membri fondatori, che ha deciso di intraprendere la carriera solista ma questo non ha impedito loro di proseguire la scia di successi. Per loro di recente anche una serie di concerti sullo stesso palco con gente di primo piano della musica nazionale come Kodaline, James Bay, Amber Run, The Coronas e Gavin James. Merita un ascolto anche il singolo “Water“