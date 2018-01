“Que bonito”, il grande ritorno al pop di Soraya Arnelas

Torna al pop – verrebbe da dire finalmente – una delle artiste che maggiormente ci piacciono in questo genere, ovvero Soraya Arnelas. La cantautrice, che salì agli onori delle cronache internazionali nel 2009 quando rappresentò la Spagna all’Eurovision Song Contest con il brano “La noche es para mi”, esce in questi giorni con “Que bonito”, canzone che è stata utilizzata come colonna sonora della Copa del Rey di basket

Un sound latino, che la riporta alle origini dopo alcuni tentativi che non sono andati a buon fine nella musica più spiccatamente dance. Questo brano, che esce soltanto in singolo, è per lei una occasione di rilancio visto che il suo ultimo album risale a cinque anni fa ma di fatto manca dalle classifiche proprio dai tempi delle sue apparizioni eurovisive. Ora un bel battage promozionale che la ripropone in grande stile.