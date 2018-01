“Queen”, dopo 6 anni di silenzio ecco il grande rientro di Tracey Thorn

A volte ritornano. E quasi sembrano quelli di un tempo. E’ il caso di Tracey Thorn che dopo sei anni di silenzio torna sulle scene con il nuovo singolo “Queen“, un pezzo pop decisamente dal sapore anni 80, che anticipa il nuovo album “Record“. New Wave pienissima, il tempo sembra essersi fermato per lei che del resto è stata una colonna di questo sound per oltre 15 anni.

Il nome a qualcuno forse dice poco ma chi ha qualche anno in più ricorderà sicuramente gli Everything But the Girl, un duo britannico campione di vendite e capace di riempire la dancefloor per tutti gli anni 8o e buona parte dei ’90: su tutti la hit “Missing” del 1996, loro maggior successo, oltre tre milioni di copie vendute – fu disco d’oro persino negli Usa – e primo posto in diversi paesi, fra i quali anche l’Italia.

Oggi che il duo non c’è più Tracey Thorn, oggi 56 anni, si ripropone ancora: è al quinto album solista e pur senza aver mai raggiunto il successo che aveva nel duo, continua ad avere una nicchia di pubblico che la segue e continua a confermarsi artista di livello.