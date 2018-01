Charts: l’exploit di Sfera Ebbasta, con undici tracce nelle prime dodici posizioni

Posto che i due protagonisti della settimana sono ancora Ed Sheeran e Camila Cabello, che dominano le scene a livello internazionale, non possiamo non citare l’exploit di Sfera Ebbasta: il rapper di Sesto San Giovanni non solo ha piazzato al primo posto l’album Rockstar, ma le undici tracce del suo lavoro sono ai primi 10 posti e al dodicesimo. Da parte nostra ovviamente nessuna considerazione, solo la notizia, che comunque è degna di menzione.

ALBANIA:Singoli:Xhanem – Butrint Imeri

Album:Winter is here – Capital T

AUSTRIA: Singoli: Was du liebe nennst- Bausa

Album: Concerto di Capodanno – Wiener Philarmoniker Orcherstra diretta da Riccardo Muti

BELGIO- Singoli: Perfect- Ed Sheeran (Fiandre)/ Perfect- Ed Sheeran (Vallonia)/ Perfect- Ed Sheeran (Germanofono)

Album:Divide- Ed Sheeran (Fiandre) /Raw – Typh Barrow (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Havana- Camila Cabello ft Young Thug

CIPRO – Singoli: River – Eminem ft Ed Sheeran

CROAZIA- Singoli: Ako te pitaju – Petar Grasu (slavi)/ Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè (internazionali)

Album: Ono malo srece – Zdravko Colic (slavi)/Divide- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Langsom – Gilli

Album: Divide- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Let you down – NF

FINLANDIA- Singoli:Popkorni-JVG

Album:Popkorni-JVG

FRANCIA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Trone- Booba

GERMANIA –Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album: Deja Vu – Mike Singer

GRAN BRETAGNA- Singoli:God’s plane- Drake

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

GRECIA- Singoli: Rockstar – Post Malone ft 21 Savage

Album: 10- Nikos Oikonomopoulos

IRLANDA- Singoli:IGDAF – Dua Lipa

Album: The greatest showman- Colonna Sonora Originale cantata dal cast

ISLANDA- Singoli: Gluggin- Hjalmar

Album: Floni- Floni

ITALIA-Singoli:Cupido- Sfera Ebbasta

Album:Rockstar-Sfera Ebbasta

LETTONIA- Singoli: Wolves – Selena Gomez & Marshmello

LITUANIA- Singoli: Him & I – G Eazy & Halsey

LUSSEMBURGO- Singoli: :Havana- Camila Cabello ft Young Thug

MALTA – Singoli: River – Eminem ft Ed Sheeran

NORVEGIA- Singoli:Jeg bruker ike condom – MARS, Karpe Diem, Unge Ferrari & Arif

Album: Camila- Camila Cabello

PAESI BASSI- Singoli:Ja- Bizzey feat. Kraantje Pappie, Chivv & Yung Felix

Album: Divide- Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Wolves – Selena Gomez & Marshmello

Album:Smooth Jazz Cafè 17 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli:Perfect – Ed Sheeran

Album:Roberto Carlos por Raquel Tavares – Raquel Tavares

REPUBBLICA CECA- Singoli: Havana- Camila Cabello ft Young Thug

Album: Divide- Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Perfect – Ed Sheeran

RUSSIA- Singoli: Dirty Sexy Money- David Guetta &Afrojack ft Charli XCX & French Montana

SAN MARINO – Oh vita – Jovanotti

SERBIA- Singoli: Sve bi ja ti – Sasa Matic (slavi)/ Anywhere- Rita Ora (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli:Rockstar- Post Malone ft 21 Savage

SLOVENIA- Singoli: Zimska- BQL (nazionali)/Perfect- Ed Sheeran (internazionali)

SPAGNA- Singoli:Echame la culpa-Luis Fonsi & Demi Lovato

Album: Camila- Camila Cabello

SVEZIA- Singoli: Perfect Duet – Ed Sheeran ft Beyoncè

Album: Ruins-First Aid Kit

SVIZZERA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Divide – Ed Sheeran

UCRAINA- Singoli: De By Ya- Serhiy Babkin

UNGHERIA: Singoli:Perfect- Ed Sheeran

Album:Arany – Akos