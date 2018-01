“OK ou KO”, Emmy Liyana manca l’ingresso ad Eurovision ma conquista il pubblico

L’ottima selezione francese per l‘Eurovision Song Contest 2018, che ha regalato il biglietto per Lisbona ai Madame Monsieur con il brano “Mercy” (ne riparleremo) ci ha lasciato in dote diverse belle canzoni: una di queste è “Ok ou Ko”, pezzo eseguito da questa artista di nome Emmy Liyana che esce dalla sesta edizione di La Voix- La plus belle voix, la versione francese di The Voice.

Merita un ascolto perchè si tratta di un pezzo assolutamente radiofonico, scritto da firme pesantissime del panorama francese ovvero Jean Pierre Pilot e Willem Rousseau, premiatissimi musicisti già autori del brano eurovisivo di Anggun nel 2012 ma anche di una lunga scia di successi fra i quali quelli dei tre, musical Le Roi Soleil, Mozart L’Opera Rock e Les Amants de La Bastille, Oliveri Schulties, musicista figlio d’arte e Zazie, una delle maggiori cantautrici francesi.

Per la giovane voce invece, si trattava dell’esordio assoluto a livello discografico: a giudicare da quello che abbiamo visto e sentito, la presenza scenica e il talento non le mancano