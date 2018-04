“Buna de Iubit”, la rumena Feli col nuovo singolo a tutto ritmo

Bella come il sole, bel talento. Felicia Donose, in arte Feli, è il nome emergente del pop rumeno. Lo scorso novembre è uscito “Eu sunt Feli”, il primo album che raccoglie quattro anni di carriera della bionda cantante rumena, lanciata nel 2012 dalla versione rumena di The Voice. Ma per lei in questi anni una lunga serie di successi, più radiofonici che discografici e diverse ospitate live.

“Buna de iubit” è il nuovo singolo, in due versioni: quella ufficiale in lingua rumena e quella inglese, con sottotitolo “Royalty“, che sarebbe stata eseguita sul palco dell’Eurovision Song Contest 2017 se fosse riuscita a staccare il biglietto per Lisbona: non le è riuscito, ha chiuso terza nella finale nazionale. Per lei diverse collaborazioni importanti, fra cui quelle con Connect R, popolare dj già visto anche ad Eurovision 2003, con Smiley e col rapper Guess Who. Nel 2016 ha sfiorato gli MTV Awards, come miglior performer rumena.