“I miss you”, la ballad che segna il rientro di Eldar Gasimov

Torna dopo quattro anni di assenza dalla scena uno degli artisti emergenti dell’est Europa. Si tratta di Eldar Gasimov, il cantante azero che nel 2011 divenne noto in tutto il Continente grazie alla vittoria insieme a Nigar Jamal (come Ell & Nikki) all’Eurovision Song Contest col brano “Running scared”.

Oggi torna con una delicata ballad dal titolo “I miss you” che la vede anche in veste di cantautore (suo il testo e parte della musica, firmata con Sara Dilruba, pianista pop in rampa di lancio a livello europeo) Una produzione finalmente tutta “Made in Azerbaigian”, che permette di apprezzare anche la musica che si fa da quelle parti.

Per Gasimov si tratta del trampolino di rilancio, visto che al contrario di molti suoi colleghi, dopo la vittoria eurovisiva e i successi del singolo, non è riuscito a ripetersi, tanto che nonostante alcune interessanti collaborazioni e diversi singoli di discreto appeal radiofonico (su tutti “I’m free” insieme ad Aligee, un connazionale dj ormai da tempo di stanza in Germania) non è ancora riuscito a dare alle stampe il primo album.