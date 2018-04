The Voice of Italy 5, escluso tira chitarra. Il ritorno di Antonello Carozza e Antonio Marino

A volte ritornano: a 10 anni dalla partecipazione alla prima edizione di X Factor, Antonio Marino torna sulla scena di un talent show: il cantante napoletano, che poi non è riuscito a trovare un pieno sviluppo della carriera, riesce a convincere i giudici di The Voice of Italy con Who’s Lovin’ You, di Smokey Robinson, alla fine sceglie Cristina Scabbia. Ma la seconda puntata di blind auditions è caratterizzata dal gesto inqualificabile di un cantante non selezionato, Saverio Martucci. Il quale dopo aver cercato in tutti i modi Beppe Vessicchio per fargli ascoltare i pezzi, si esibisce sulle note di Shape of my heart di Sting.

Bocciato, lancia la chitarra contro il palcoscenico (il video è in basso). Renga lo attacca: “Non sei Jimi Hendrix, quindi quando lanci la chitarra non è mai un bel gesto“. Lui se ne va dicendo “Seh Seh riprendete il ca…” Colpisce molto anche Angelica Peroni, per metà malgascia e per metà austriaca, ma nata in Italia, ma l’Italia multietnica offre anche Elisabetta Eneh, italo-nigeriana: brave entrambe, vanno rispettivamente con J AX e Crisitina Scabbia. Selenia Stoppa canta Mannarino, va con Al Bano.

Poi ecco un nome noto: Antonello Carozza, già protagonista a Sanremo 2006 e già visto quest’anno a The Voice of Russia, già autore di diversi brani per lo Junior Eurovision in quota San Marino: si girano Cristina Scabbia e Renga, va col cantautore friulan-bresciano.

Entrano anche la rocker Graziana Campanella (che si presenta con un pezzo rock metal e sceglie Cristina Scabbia), il giovanissimo Michelangelo Falcone, Simona Marcelli, Virginia Dioletta, Cinzia Carreri, Alessandra Machella che ridona dignità ad un pezzo inascoltabile come Andiamo a comandare di Rovazzi riarrangiandolo in chiave ‘Carmen Consoli’ voce e chitarra: si gira solo Cristina Scabbia che ha bloccato J AX.



Sotto i team: in rosso gli ingressi della scorsa settimana

TEAM J AX: Andrea Tramacere, Beatrice Pezzini, Kimberly Madriaga, Antonio Licari, Angelica Ibba, Angelica Peroni

TEAM CRISTINA SCABBIA: Andrea Butturini, Alessio Parisi, Ylenia Gallone, Elisabetta Eneh, Graziana Campanella, Alessandra Machella

TEAM FRANCESCO RENGA: Asia Sagripanti, Mirko Carnevali, Marica Fortugno, Michelangelo Falcone, Antonello Carozza

TEAM AL BANO: Francesco Bovino, Maryam Tancredi, Aurelio Fierro junior, Virginia Dioletta, Cinzia Carreri, Selenia Stoppa, Simona Marcelli